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Водитель грузовика чудом не попал под колеса своего "железного коня"

Водитель грузовика чудом не попал под колеса своего

Необычное дорожно-транспортное происшествие попало на видео камеру наружного наблюдения возле дома по адресу Черняховского, 9 во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье".

Водитель грузовика решил проверить исправность мотора, поднял кабину грузовика и в это время грузовик сорвался с тормозов и покатился вниз. Водитель пытался "в ручную" остановить движение своей машины, чудом не попал под ее колеса, но в результате грузовик врезался на полном ходу в припаркованную ниже иномарку.  


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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