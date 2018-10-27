Водитель грузовика чудом не попал под колеса своего "железного коня"

Необычное дорожно-транспортное происшествие попало на видео камеру наружного наблюдения возле дома по адресу Черняховского, 9 во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье".

Водитель грузовика решил проверить исправность мотора, поднял кабину грузовика и в это время грузовик сорвался с тормозов и покатился вниз. Водитель пытался "в ручную" остановить движение своей машины, чудом не попал под ее колеса, но в результате грузовик врезался на полном ходу в припаркованную ниже иномарку.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]