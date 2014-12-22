В Приморском крае после падения моста против водителя большегруза возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего водителя грузового автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.

По версии следствия, 26 октября 2018 года подозреваемый, двигаясь на грузовом автомобиле, и, перевозя груз, по участку автодороги «село Осиновка-поселок Рудная Пристань» по направлению в село Осиновка, выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы). В результате произошло обрушение мостовых пролётов. При скатывании в обратном направлении грузового автомобиля произошло зажатие между полуприцепом и опорой моста легкового автомобиля, в котором находились водитель и её малолетний ребёнок, обе погибли на месте.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные эксперты, в том числе автотехническая и строительно-техническая экспертизы. Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]