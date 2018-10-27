Огромный тополь упал на новенький Nissan X-Trail в Приморье (видео)
27 октября двадцатиметровый тополь рухнул на внедорожник Nissan X-Trail на одной из улиц города Находка Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик primorye_online.
Судя по видео, японский джип "свежего года" сильно покорежило. К счастью, во время обрушения дерева людей в машине не было.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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