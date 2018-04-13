Мост через реку Крыловка готов на 90%
Строительство моста через реку Крыловка завершено на 90%. Мостовики готовы приступать к асфальтированию проезжей части.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас идут работы по сооружению леерного ограждения и тротуарной части.
Строители продолжают и отсыпку земляного полотна на подходах. Планируется отсыпать 90 тысяч кубометров скального грунта, поскольку в основании болотистая почва. Открыть движение по новому мосту в село Крыловка должны до конца 2018 года.
Длина нового моста через Крыловку с подходами составит 1 километр, самого моста – 72 метра. Переход будет иметь две полосы для движения шириной по 5 метров. Дорожное покрытие – асфальтобетон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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