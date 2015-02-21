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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Черниговском районе Приморья

Утром в понедельник, 29 октября, около 8.00, в Черниговском районе произошло серьезное ДТП.

Видео с последствиями аварии прислали местные жители на WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77). На кадрах видно, как заснежена дорога, осадки все еще идут. На скользкой дороге в ДТП попали пять автомобилей. Машины, судя по кадрам, получили серьезные повреждения, трасса между Черниговкой и Дмитриевкой оказалась заблокирована. О пострадавших ничего не сообщается.

Скользкая дорога стала причиной нескольких ДТП на выходных в Приморье. Кроме того, не все автомобилисты оказались готовы к резкой смене погоды и выпадению снега, хотя синоптики предупреждали об осадках заранее.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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