Жилой фонд Владивостока подключен к отоплению на 80%
В краевой столице продолжается подача тепла в квартиры горожан. К понедельнику, 29 октября, из 3329 многоквартирных домов к отоплению подключены уже 2630 объектов. Все работы по запуску отопления в жилой фонд должны быть окончены к 31 октября.
Напомним, отопление во Владивостоке начали подключать в минувший четверг, 25 октября. В первую очередь тепло дали в объекты соцкультбыта. Так, батареи потеплели в 96,7% учреждений образования – это 205 объектов из 212. 65 из 99 медицинских учреждений (65, 6%) также уже получили тепло.
Работы по подключению отопления во Владивостоке продолжаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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