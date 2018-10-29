Студенты-педагоги теперь проходят практику в школах Приморья, не отрываясь от учебы. Такая возможность у них появилась впервые в этом учебном году после запуска проекта «Учитель Приморья».

Уроки физкультуры в этой школе Уссурийска теперь проходят по-новому. И всё благодаря молодому специалисту Павлу Позднееву.

Екатерина Шишкина, ученица 5 класса средней общеобразовательной школы N16, г. Уссурийска: «Павел Павлович очень добрый, красивый, веселый. На физкультуре придумывает всегда игры, эстафеты».

Павел и сам до сих пор учится, но уже заканчивает педагогическое образование. Занимается футболом. Именно это требовалось для стажировки в уссурийскую школу. Говорит, пошел по стопам родных, которые работали педагогами, а вдохновил его первый учитель физкультуры из родного села Занадворовка.

Павел Позднеев, студент-практикант: «Изначально дети меня приняли... это молодой специалист, значит можно прогуливать. Это старшие классы в основном так. 5-6-е классы больше тянутся ко мне. Они больше уроки мои посещают, больше играют. Со старшими больше силовые нагрузки, мальчики хотят накачаться, девочки больше за фигурой следят. Я стараюсь больше придерживаться этого».

Проект «Учитель Приморья» начался в сентябре этого года. Студенты выпускных курсов теперь могут попробовать свои силы, уже работая в школе. При этом, не забрасывать учебу по специальности.

Евгения Хигай, директор средней общеобразовательной школы N16, г. Уссурийска: «Я считаю, что это очень хорошо. Есть у них уже и база, после окончания института они могут у нас продолжить работать. У них и навык появляется, и опыт работы».

По словам специалистов, таким образом в крае частично решается проблема нехватки молодых специалистов в школах, а длительная практика повышает качество подготовки кадров.

Татьяна Власенко, доцент кафедры методики и практики физической культуры и спорта школы педагогики: «В рамках проекта «Учитель Приморья» распределение студентов на педагогическую практику проходило с учетом кадровых потребностей учебных заведений края. В частности, студенты наши, обучающиеся по профилю учитель физической культуры, сейчас проходят практику в Уссурийске, Владивостоке, Дальнереченском, Черниговском, Надежденском районе».

Погружаться в профессиональную среду студенты будут весь учебный год. Старшекурсников распределили практически по всем районам, включая самые отдалённые территории края. Всего в проекте «Учитель Приморья» участвует 160 молодых специалистов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]