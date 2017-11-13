За прошедшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 250 нетрезвых водителей в Приморье
За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 129 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 102 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 20 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.
В Уссурийском городском округе, городах Фокино и Артеме, селе Пухово, Ольгинском, Надеждинском районах пьяная езда спровоцировала автоаварии. Всего за прошедшую неделю по вине любителей пьяной езды произошло 6 ДТП, в результате которых получили травмы 6 человек, в том числе несовершеннолетний. Погибших нет.
Так, 23 октября в районе 90 км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал 14-летний мальчик. Водитель, находившийся за рулем Тойота Виста в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию, спровоцировав столкновение с автомобилем Тойота Сиента, двигавшимся впереди него. Несовершеннолетний пассажир Сиента получил травмы руки и головы.
В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), предполагающий штрафные санкции, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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