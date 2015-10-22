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В Приморье выявлено 5 тонн филе рыбы с высоким содержанием ртути

В Приморье выявлено 5 тонн филе рыбы с высоким содержанием ртути

Фото: TutKnow.ru

5 тонн филе масляной рыбы с высоким содержанием ртути выявлено Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Пробы от крупной партии филе масляной рыбы мороженой, произведенной компанией из КНР Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd, были взяты госинспектором Управления Россельхознадзора на складе временного хранения во Владивостоке. Лабораторный анализ проб от партии масляной рыбы показал превышение допустимого содержания ртути более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В данный момент продукция находится на складе во Владивостоке. Ответственность за сохранность такой пищевой продукции несет ее владелец. Решение о дальнейшем использовании товара принимается Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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