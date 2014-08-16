В Сети появились фото вертолета будущего, который могут выпускать в Арсеньеве

На странице нидерландского журнала Scramble в Facebook появились снимки, предположительно, модели российского «вертолета будущего», который разработан конструкторским бюро (КБ) «Камов»."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Газета.ru.

В сообщении журнала предполагается, что российский разработчик случайно выложил в сеть несколько изображений этого вертолета. По данным издания, в комплектацию перспективного вертолета входят новые двигатели, а винты, крылья и убираемое шасси расположены особым образом. Подчеркивается, что такой вертолет способен развивать скорость до 700 км/ч.

АО "Камов" (ранее ОКБ "Камов") — конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России". Входит в состав госкорпорации "Ростех". Бюро известно как разработчик вертолётов с соосной схемой несущих винтов. Наиболее известными разработками бюро являются вертолеты Ка-50 "Черная акула" и Ка-52 "Аллигатор", последний из которых выпускается в приморском Арсеньеве на авиазаводе "Прогресс".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]