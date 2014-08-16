В Сети появились фото вертолета будущего, который могут выпускать в Арсеньеве
На странице нидерландского журнала Scramble в Facebook появились снимки, предположительно, модели российского «вертолета будущего», который разработан конструкторским бюро (КБ) «Камов»."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Газета.ru.
В сообщении журнала предполагается, что российский разработчик случайно выложил в сеть несколько изображений этого вертолета. По данным издания, в комплектацию перспективного вертолета входят новые двигатели, а винты, крылья и убираемое шасси расположены особым образом. Подчеркивается, что такой вертолет способен развивать скорость до 700 км/ч.
Бюро известно как разработчик вертолётов с соосной схемой несущих винтов.
Наиболее известными разработками бюро являются вертолеты Ка-50 "Черная акула" и Ка-52 "Аллигатор", последний из которых выпускается в приморском Арсеньеве на авиазаводе "Прогресс".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.01.2018 Вертолеты Ка-29 и Ка-27М после модернизации пополнили морскую авиацию ТОФ
-
26.05.2017 Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет в Приморье
-
06.05.2017 В Приморье показали экспортный вариант «Аллигатора»
-
30.04.2016 В Приморье подняли в небо новый вертолет Ка-62
-
19.03.2015 В Приморье учат летать морских "Аллигаторов"
-
16.08.2014 Первый Ка-52К("Катран") будет передан на летные испытания до конца 2014 года.
Добавить комментарий