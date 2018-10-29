В Приморье "серебряным" добровольцам вручили именные удостоверения

Несколько дней назад Приморский край отметил 80-летний юбилей, и в честь этого события свои удостоверения получили "серебряные" добровольцы края. Депутат Госдумы Владимир Новиков вручил волонтерские корочки - книжки добровольцев - людям, которые прошли обучение вместе с молодежью и теперь будут вносить свой вклад в общественно важные начинания.

Владимир Новиков, депутат Государственной Думы РФ: "Произойдет такое слияние и взаимопонимание поколений. Молодого и взрослого. Энергичного и умудренного опытом. И они будут работать на благо жителей Приморского края, на оказание помощи во всех мероприятиях как общественных, так и массовых. Что в общем сегодня они и делают. Много энергии у наших ветеранов, поэтому надо дать им возможность почувствовать себя в гуще событий".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]