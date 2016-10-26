Анонс на 30 октября

30 октября в 10.00 во Владивостоке по адресу: проспект 100-летия Владивостоку, 141 (остановка общественного транспорта «Магнитогорская», Учебный центр УМВД России по Приморскому краю) — открытие краевых соревнований полицейских по самбо, посвященных 300-летию Российской полиции. Вход свободный.

30 октября - официальное открытие Съезда работников сферы социальной защиты Приморья и пленарное заседание с участием руководителей края и зарубежных делегаций.

30 октября — мастер-класс по приготовлению стейка в студии «Вкус» по адресу: в ул. Комсомольская 13, ТД «Игнат».

30 октября в г. Москва - матч БК МБА Москва – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

30 октября в г. Астана - матч ХК «Барыс» Астана - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

30 октября - День основания Российского военно-морского флота.

30 октября - День инженера-механика в России.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]