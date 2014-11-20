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Трое браконьеров с уловом задержаны на «Земле леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В нацпарке «Земля леопарда» госинспекторы задержали троих жителей Приморья, незаконно выловивших 15 особей нерестящейся кеты. По закону нарушителям предстоит стать фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Ежегодно нерест лососевых начинается на «Земле леопарда» осенью. Для тысяч рыб реки становятся «роддомом» и «детским садом». Во время нереста они, ведомые инстинктом размножения, в больших скоплениях заходят сюда из Тихого океана. В этот период рыбы весьма уязвимы, и главная угроза для них – браконьеры, которые традиционно съезжаются к нерестовым рекам в поисках легкой добычи.

На прошлой неделе подъем уровня реки Барабашевка после дождя привел к росту в ней количества рыбы, а вместе с этим – и к росту числа потенциальных браконьеров. За два дня сотрудники отдела охраны составили десятки протоколов об административном нарушении в отношении людей, задержанных на подходе к реке. По факту все они были «спасены» госинспекторами, ведь в случае исполнения своего замысла, их ожидало бы уже уголовное преследование.

Однако троим браконьерам все же не посчастливилось быть остановленными до преступления. Мужчины выловили сетями 15 особей кеты и уже отходили от реки, когда их задержали госинспекторы. Вместе с природоохранниками в рейде работал представитель Хасанского отделения УМВД по Приморскому краю, в связи с чем задержание и оформление протокола были произведены в кратчайшие сроки.

Рядом с местом рыбалки задержанных стояли аншлаги, сообщающие о том, что территория охраняется.

При возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ о незаконной рыбалке на особо охраняемой природной территории рыбакам грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Ожидается, что текущая неделя станет финальной для хода лососевых на «Земле леопарда» в этом году. По оценкам специалистов, благодаря качественной охране количество симы и кеты в нерестовых реках национального парка ежегодно растет. Появившись на свет на заповедной территории, рыбы возвращаются сюда спустя несколько лет, чтобы дать продолжение роду на своей родине.

Трое браконьеров с уловом задержаны на «Земле леопарда»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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