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Заработная плата иностранному работнику должна выплачиваться через банковский счёт

Заработная плата иностранному работнику должна выплачиваться через банковский счёт

Все больше компаний в Приморском крае привлекают на работу иностранных граждан. Однако, не все работодатели знают, что выплата иностранным работникам – нерезидентам, заработной платы из кассы работодателя может повлечь претензии со стороны налоговых органов. "Вести:Приморье" со ссылкой на ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока.

Федеральным законом от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не разрешена выплата работодателем-резидентом работнику-нерезиденту заработной платы в наличной форме.

Следует отметить то, что требования выплачивать заработную плату не наличными денежными средствами, а на банковский счёт не противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации.

Как таковая, процедура получения заработной платы иностранным работником считается валютной операцией  и её нарушение, влечёт наложение административного штрафа.

Так, частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление валютных операций, расчёты по которым произведены минуя счета в уполномоченных банках, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от трёх четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции,  на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Срок для привлечения к административной ответственности составляет  два года с момента выплаты нерезиденту заработной платы из кассы  работодателя.

Управление ФНС России по Приморскому краю рекомендует работодателям, во избежание нарушения Закона РФ,  рассмотреть включение в трудовой  (коллективный) договор с работником-нерезидентом обязанности работника  открыть банковский счёт для получения заработной платы.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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