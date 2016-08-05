Более 15 тысяч приморцев подписали петицию за открытое расследование трагедии на мосту в Осиновке

Приморцы требуют открытого расследования после обрушения моста в Осиновке. Петицию об этом подписали 15 484 человека и с каждой минутой эта цифра растет, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.



— На данный момент вину за гибель людей власти хотят свалить на водителя большегруза, комментируя это тем, что вес большегруза был выше допустимой массы проезда по мосту. До случившейся трагедии знака о допустимой массе проезда по мосту не было. В этот же день после происшествия вечером его установили. Просим провести открытое расследование по данному факту. Пусть виновные в гибели людей будут наказаны, — говорится в тексте петиции, адресованной главе Приморского края.



Создать или подписать петицию на Change.org может любой человек. Для этого нужно ввести свои имя, фамилию и адрес электронной почты. Однако такие петиции не имеют юридической силы, в отличие от обращений, опубликованных на сайте «Российской общественной инициативы», который находится в прямой связи с правительством. Петиций подобного содержания на РОИ нет.



Чтобы добиться непредвзятого и честного расследования, приморцы также запустили акцию #мыприморцымыедины. Более 720 фото с таким хэштэгом появилось в соцсетях, а на Рудневском мосту, который уже несколько лет требует капитального ремонта, кто-то повесил нарисованный от руки плакат с фотографиями погибших.



В соцсетях пишут, что за день до обрушения по мосту проходила военная техника, которая весит, предположительно, более 47 тонн. Она также могла повредить несущие конструкции. Сейчас разыскиваются видеозаписи, которые могли бы это подтвердить. Видео или фото просят присылать на номера: 8 (914) 713-40-30 и 8 (984) 149-87-23.



Напомним, в пятницу, 26 октября, в районе села Осиновка рухнул мост вместе с ехавшим по нему большегрузом Volvo. Тяжелая фура, падая, раздавила Mazda Demio — погибли девушка и трехлетний ребенок. В отношении 49-летнего водителя грузовика следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]