Армяне, белорусы, украинцы и другие представители общин и диаспор со всего края соберутся на VI Конгрессе народов Приморья. Он начнется 31 октября и пройдет в течение двух дней. В этом году Конгресс народов приурочен к 80-летию Приморья. Как к этому событию готовятся приморские белорусы?

Белорусы Приморского края трепетно хранят народные традиции. В Уссурийске работает целый Дом белорусов. Предмет гордости — экспозиция народной хаты — макет дома крестьян конца XIX века. Мастера сделали печь, утварь собирали со всех уголков исторической родины. Кстати, «хату» готовили специально к I Конгрессу народов. Некоторые предметы интерьера будут представлены на выставке и в этом году.

- Раньше, в старинные времена, утюга не было. И таким макаром разглаживали. Ткань расправляли — и она выровнена.

Одним из старейших и развитых видов искусства белорусов является вышивка, сохранившая немало самобытных черт и особенностей. Она отражает социальную среду быта, художественные вкусы и мастерство ее создателей. Сегодня белорусы вспоминают известную в Приморье пряльщицу Елену Марцинюк. На память от нее осталась рубашка военных лет.

Ирина Мелехина, учредитель Приморской краевой национальной культурной общественной организации «Белорусы Приморья»: «А это ее костюм, здесь представлена вышивка, нижняя рубашка, она у нас прошла военные действия. Был расстрелян человек в ней. Это все зашито, потому что тогда всего было мало и по наследству все это передавалось».

По итогам каждого конгресса народов Приморья представители белорусской диаспоры создают фотоальбом. Эти снимки напоминают о том, что все народы едины.

Ирина Мелехина, учредитель Приморской краевой национальной культурной общественной организации «Белорусы Приморья»: «К конгрессу готовимся. У нас территории есть, будем и их привлекать. Дружба такая идет. У нас башкиро-татары, мы с ними в связке, всегда вместе, всегда рядышком. Очень хорошо работаем».

- Вот эту красавицу мы возьмем с собой на конгресс. Еще приукрасим, приоденем, чтоб у нас она была вообще красивая.

На конгрессе народов разные национальности представят свое творчество и традиции. В программе мероприятия: научно-практическая конференция, конкурс работников сферы государственной национальной политики, дискуссионные площадки. Украшением конгресса традиционно станет тематический концерт «Приморье многонациональное».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]