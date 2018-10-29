Людмила Талабаева сообщила о предстоящих сменах в рядах приморских "единороссов"
"Вести: Приморье. Интервью" с Людмилой Талабаевой, членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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