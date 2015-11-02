Из воспитанников — в кадеты. Пятиклассники Нахимовского военно-морского училища прошли посвящение. Им выдали удостоверения и значки нахимовцев. Теперь 7 лет им предстоит усердно учиться.

Совсем еще дети — 11—12 лет. За пару месяцев учёбы в Нахимовском училище их уже научили ровному строю, протяжному «здравия желаю» и дисциплине. Теперь они кадеты. Перед получением заветного удостоверения и значка пятиклассники произносят слова торжественного обязательства.

Даниил Степанов, кадет Нахимовского военно-морского училища: «Я буду учиться в Нахимовском училище, вскоре стану офицером и буду защищать родину».

Серьезный настрой не только у кадетов, родители пятиклассников вовсе не переживают, что мальчишки в 11 лет уже не живут дома.

Людмила Никитина, мама кадета Нахимовского военно-морского училища: «Они уже живут не дома, они только в увольнения приходят, если заработают. Они должны учиться хорошо, чтобы заработать увольнения и прийти в субботу-воскресенье домой».

80 воспитанников стали кадетами. Это седьмой набор пятиклассников. Всего в нахимовском учатся полтысячи ребят. Нынешние одиннадцатиклассники в этом году впервые сходили в дальний поход. На учебном полубоевом корабле «Перекоп» они впервые в истории учебного плавания, преодолели северный морской путь. Такая практика ждёт и этих, совсем еще юных, кадетов. Но сначала им предстоит изучить школьную программу.

Владимир Бураков, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища: «У нас программа школы, плюс у нас большая база дополнительного образования — то есть кружки. После окончания занятий ребята идут, кто поёт, кто танцует, робототехника, спортивные кружки, авиа- судомоделирование».

С пополнением на флоте ребят поздравил замкомандующего Тихоокеанского флота Анатолий Зелинский. После выпуска из нахимовского, кадетам открыты все военные вузы России. И, возможно, защищать родину они вернутся во Владивосток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]