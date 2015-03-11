ГАИ опровергла скандальную информацию, распространненую СМИ о ДТП под Черниговкой
Сегодня, 29 октября, утром на 562 км автодороги А-370 «Уссури» произошло столкновение сразу нескольких транспортных средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона, водитель автомашины "Тойота Таун Айс", мужчина 1963 г.р., двигался со стороны села Черниговка в направлении города Спасск-Дальний. Не убедившись в безопасности маневра «обгон», мужчина выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с автомашинами "Тойота Ленд Крузер", "Ниссан Вингроуд", "Тойота Ипсум" и "Тойота Лит Айс".
В результате автоаварии никто не пострадал. Автомашины получили технические повреждения. Один автомобиль покинул место ДТП на эвакуаторе, остальные транспортные средства технически исправны. В Госавтоинспекции подчеркнули, что на всех автомашинах был установлен зимний тип шин, что позволило избежать более тяжких последствий автоаварии, сохранить жизни и здоровье людей.
Проводится административное расследование.
Ранее приморские СМИ со ссылкой на соцсети написали, что "аварии можно было избежать, если бы все вовремя поменяли летнюю резину на зимнюю".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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