80 приморских семей подали документы на ипотеку по сниженной ставке. 58 из них уже получили положительное решение. Льготная ипотека доступна для определенной категории граждан, но список планируют расширить.

Кристина, а точнее, Кристина Александровна, как ее называют третьеклашки, — учитель начальных классов. О работе с детьми мечтала с самого начала, и вот уже три года как девушка учит малышей. Еще одна заветная мечта Кристины и ее мужа — собственная квартира. Ее осуществление стало реально благодаря новой льготной ипотеке в Приморье — по сниженной ставке для работников бюджетной сферы.

Кристина Калинина, учитель начальных классов школы №8 г. Уссурийска: «Мы — молодая семья и задумываемся о дальнейшем поколении, о детях, поэтому выбрали двухкомнатную квартиру, чтобы было для ребенка место, и нам, соответственно, тоже».

Свою квартиру Калинины смогли приобрести по ипотечной ставке 6 %. Сэкономленные деньги семья решила вложить в ремонт.

Кристина Калинина, учитель начальных классов школы №8 г. Уссурийска: «Как у нас появился проект этой квартиры, мы уже все там спланировали, представили, где у нас будет что стоять, уже чуть ли не до обоев дошли, какого цвета у нас будут обои в квартире».

Отличие этой ипотеки в том, что займы выдает не банк, а Корпорация развития жилищного строительства. Она создана администрацией края и ее минимальная ставка — 5,5 %. Приморье — первый регион, который реализует такой проект. Правда, чтобы получить эту ипотеку, нужно соблюсти ряд условий.

Сергей Калинин, муж Кристины: «У нас есть ограничения по стоимости жилья за квадратный метр, то есть в центре Уссурийска мы уже не можем взять квартиру по этой программе, потому что это слишком дорого».

Пока что льготная ипотека доступна только некоторым категориям граждан: работникам бюджетной сферы, культуры, здравоохранения и образования. Но этот список со следующего года планируют расширить.

Роман Чернявский, генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства: «Планируем добавить «молодая семья, где рождается первенец с '18-го года. Программа «Доступная ипотека» у нас расписана на 4 года, поэтому в этом году мы запланировали выдачу 120 семьям займа, на следующий год — около 400 семей, который смогут воспользоваться доступной ипотекой со сниженной процентной ставкой в 5,5».

Социальный проект направлен также и на работу с застройщиками. Сейчас по краю идет работа по снижению стоимости квадратного метра. Пока в проекте участвуют восемь фирм застройщиков. Расширять список администрация Приморья планирует и за счет помощи компаниям в проведении коммуникаций: тепла, света и воды.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]