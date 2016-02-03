В Приморье планируют расширить список льготных ипотечников. Видеорепортаж Анны Маричевой
80 приморских семей подали документы на ипотеку по сниженной ставке. 58 из них уже получили положительное решение. Льготная ипотека доступна для определенной категории граждан, но список планируют расширить.
Кристина, а точнее, Кристина Александровна, как ее называют третьеклашки, — учитель начальных классов. О работе с детьми мечтала с самого начала, и вот уже три года как девушка учит малышей. Еще одна заветная мечта Кристины и ее мужа — собственная квартира. Ее осуществление стало реально благодаря новой льготной ипотеке в Приморье — по сниженной ставке для работников бюджетной сферы.
Кристина Калинина, учитель начальных классов школы №8 г. Уссурийска: «Мы — молодая семья и задумываемся о дальнейшем поколении, о детях, поэтому выбрали двухкомнатную квартиру, чтобы было для ребенка место, и нам, соответственно, тоже».
Свою квартиру Калинины смогли приобрести по ипотечной ставке 6 %. Сэкономленные деньги семья решила вложить в ремонт.
Кристина Калинина, учитель начальных классов школы №8 г. Уссурийска: «Как у нас появился проект этой квартиры, мы уже все там спланировали, представили, где у нас будет что стоять, уже чуть ли не до обоев дошли, какого цвета у нас будут обои в квартире».
Отличие этой ипотеки в том, что займы выдает не банк, а Корпорация развития жилищного строительства. Она создана администрацией края и ее минимальная ставка — 5,5 %. Приморье — первый регион, который реализует такой проект. Правда, чтобы получить эту ипотеку, нужно соблюсти ряд условий.
Сергей Калинин, муж Кристины: «У нас есть ограничения по стоимости жилья за квадратный метр, то есть в центре Уссурийска мы уже не можем взять квартиру по этой программе, потому что это слишком дорого».
Пока что льготная ипотека доступна только некоторым категориям граждан: работникам бюджетной сферы, культуры, здравоохранения и образования. Но этот список со следующего года планируют расширить.
Роман Чернявский, генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства: «Планируем добавить «молодая семья, где рождается первенец с '18-го года. Программа «Доступная ипотека» у нас расписана на 4 года, поэтому в этом году мы запланировали выдачу 120 семьям займа, на следующий год — около 400 семей, который смогут воспользоваться доступной ипотекой со сниженной процентной ставкой в 5,5».
Социальный проект направлен также и на работу с застройщиками. Сейчас по краю идет работа по снижению стоимости квадратного метра. Пока в проекте участвуют восемь фирм застройщиков. Расширять список администрация Приморья планирует и за счет помощи компаниям в проведении коммуникаций: тепла, света и воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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