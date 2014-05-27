Село Первомайское Михайловского района можно назвать образовательным центром. Здесь целых две школы — общеобразовательная и коррекционная. В них свозят детей из множества окрестных деревень. Вот только дорога к знаниям раньше легкой не была.

- Пыль летит, пыль столбом, невозможно ездить!

- У нас две школы, автобусы школьные, все разбивается, из-за дороги этой автобусы рейсовые отказываются заезжать, так что мы надеемся что нам скоро сделают дорогу.

Окончательно дорогу в Первомайском разбили еще три года назад. Если то, что осталось от полотна сухое, то после каждой проезжающей машины остается столб пыли, которая летит на жилые дома и школы.

Глава сельского поселения Александр Ухаботин — бывший директор местной школы. Он давно уже просил отремонтировать дорогу хотя бы ради детей.

Александр Ухаботин, глава Сунятсенского сельского поселения Михайловского муниципального района: «Обращался в разные инстанции, везде мне обещали, что дорога будет сделана. Но по-человечески мы как-то не верили, что дорога будет сделана. Но буквально недавно с приходом Олега Николаевича Кожемяко к нам в край, с приездом его в Михайловский район, после встречи его с жителями Первомайского, он нам пообещал, пообещал как человек, который не бросает слов на ветер, и он пообещал, что дорога у нас будет».

И действительно, о проблеме с дорогой Олегу Кожемяко жители смогли рассказать сами, на встрече чуть больше двух недель назад.

После встречи практически сразу в Первомайском зашумела техника. По заверениям дорожников, новое полотно здесь делают не на скорую руку, а с соблюдением всех технологий.

Матвей Марушенко, главный инженер филиала «Никольское» «Примавтодор»: «На данном этапе мы производим работы по рыхлению старого асфальтобетона, подготовка под новое асфальтирование, толщина нового асфальта будет 6 сантиметров».

Протяженность участка дороги в Первомайском, которые требует ремонта, — почти три километра. Все работы необходимо закончить в этом году.

Матвей Марушенко, главный инженер филиала «Никольское» «Примавтодора»: «Здесь работают две бригады, плюс все, что освобождается, — все идет сюда, на этот участок дороги».

Для жителей Первомайского долгожданный ремонт дороги стал главной приятной новостью, которую обсуждают все село. Говорят, обещали дорогу многие, но делать ее начали только после распоряжения Олега Кожемяко.

Александр Ухаботин, глава Сунятсенского сельского поселения Михайловского муниципального района: «Мы ему очень благодарны, в связи с тем, что он настоящий начальник, настоящий хозяйственник, он не только умеет говорить — он знает цену своему слову, если он пообещал — он делает, и еще он следит, чтобы выполнялись обещания данные и его подчиненными».

Первомайцы ждут завершения ремонта дороги с нетерпением. Ведь это упростит и ускорит путь на работу в райцентр да и просто улучшит и без того непростую сельскую жизнь.

Кстати, также на встрече с жителями Михайловского района Олег Кожемяко распорядился привести в порядок и пешеходную дорожку в Михайловке. Сейчас она уже заасфальтирована и теперь передвигаться по селу тоже стало гораздо комфортнее.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]