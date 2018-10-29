Воспитанники детского сада N 5 во Владивостоке приняли участие в благотворительной ярмарке, приуроченной к всемирной акции «Щедрый вторник». Все собранные средства направят на лечение детей с онкологией. Акция помощи «Щедрый вторник» в этом году пройдет 27 ноября. В этот день организации, инициативные граждане, компании организуют социальные мероприятия, пробуют себя в качестве волонтеров и собирают пожертвования на благотворительные цели. Присоединиться к акции может каждый.

Маринованные грибочки, огурцы, варенье, домашняя выпечка и сладости. На благотворительной ярмарке каждому найдется чем полакомиться. Сегодня все: педагоги, родители и дети делают общее доброе дело — путем продажи товаров собирают финансовую помощь на лечение детей, больных раком.

Анжела Глядько, заведующая МБДОУ «Детский сад N 5»: «Я хочу сказать спасибо всем участникам образовательного процесса. Педагогам, родителям, детям, все откликнулись на это мероприятие, все участвуют. Я думаю, что это будет доброй традицией у нас».

Алла Седых, мама воспитанника МБДОУ «Детский сад N 5»: «У нас дети в группе знают, с ними проводились беседы, и дома мы разговаривали. Дети с удовольствием принимают участие, и мы рады, что это мероприятие впервые проводится в нашем детском саду».

«Щедрый вторник» – инициатива, которая призвана помочь сделать благотворительность неотъемлемой частью жизни каждого из нас, несмотря на социальное положение и возраст.

Виктория Царегородцева, педагог МБДОУ «Детский сад N 5»: «Самое главное, чтобы с такими детками были их родные. Чтобы помощь была не только от государства, но в первую очередь себя. Это мама, папа, родственники. Чтобы они были все вместе и чтобы мы все вместе это пережили. Здоровья им самое главное!»

Путем благотворительной ярмарки удалось собрать 45 200 рублей. Эта сумма букет отдана детям с онкологией в первую краевую детскую больницу. А пока есть время каждому из нас присоединиться к акции «Щедрый вторник». Всю необходимую информацию можно найти на сайте благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]