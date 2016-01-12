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Гендиректор "Аэрофлота" Савельев передал Путину новые предложения по плоским авиатарифам на Дальний Восток

Гендиректор

30 октября Президент России Владимр Вутин провёл рабочую встречу с генеральным директором публичного акционерного общества «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталием Савельевым. В ходе беседы руководитель "Аэрофлота" передал Путину письмо с предложениями о размере так называемых плоских* авиатарифов для перелетов на Дальний Восток. 

"Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт kremlin.ru.

О конкертных цифрах "аэрофлотовского" предложения по плоским таривам не сообщается, но в ходе беседы с Президентом Виталий Савельев заявил, что "мы сделали маневр «Аэрофлота», исходя из того, что керосин существенно подорожал, и чтобы не дорожали билеты и чтобы сохранить плоские тарифы, мы немножко перераспределили нагрузку. Если «Аэрофлот» берет на себя долю на Дальний Восток 56 процентов, а «Россия» – 44, сейчас пропорция будет обратная: чуть больше полетит «Россия», чуть меньше – «Аэрофлот», чтобы высвободить корабли «Аэрофлота» для конкуренции на азиатских рынках. Но для населения увеличение в целом емкостного предложения по плоским тарифам будет на 9 процентов."

* - Плоские тарифы авиабилетов экономического класса ввела авиакомпания «Аэрофлот» 3 года назад. Плоские тарифы — тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течении всего года. Авиабилеты по плоским тарифам дешевле, чем билеты по минимальному тарифу, их можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда-обратно, но запрещено сдавать и изменять даты поездки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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