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Губернаторская буханка. Олег Кожемяко поработал руками на предприятии «Владхлеб». Видеорепортаж Евгения Талова

Олег Кожемяко посетил владивостокский хлебозавод: врио губернатора пообщался с работниками и сам поучаствовал в работе предприятия. После экскурсии по цехам руководитель региона ответил на вопросы горожан о будущем Приморья.

75 тонн хлебобулочных изделий — такое количество продукции ежедневно выходит из печей «Владхлеба». Крупное предприятие края посетил Олег Кожемяко, и визит получился в буквальном смысле рабочим. Временно исполняющему обязанности губернатора вручили тесто и показали, как сделать из него ржаную буханку.

- Здесь у нас еще сохранилась ручная доработка...

- И весь хлеб ржаной вручную делается?

- Нет, не весь.

В время нового визита врио губернатора предложили работу и в кондитерском цеху. На самом деле, Олег Кожемяко уже хорошо знаком с жизнью предприятия — еще в студенческие годы по ночам он стоял здесь на приемке хлеба.

- Вы правда меня вспомнили?

- Да-да.

- Ой, а я говорю, что я Вас знаю — всем рассказываю...

Во время визита на владивостокский хлебозавод гости не только знакомились с продукцией, но и обсудили ряд серьезных вопросов. А именно — взаимодействие бизнеса и краевой власти: субсидирование затрат электроэнергии, лизинговые платежи для обновления производства.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Власть должна учитывать, что таким предприятиям, социально-значимым предприятиям, которые занимаются выпечкой основного продукта, — который потребляют все жители, — здесь, конечно, нужна помощь и поддержка. И выстроенная политика в том числе в плане проведения закупок, которые позволяют получать качественный продукт социальным учреждениям».

После экскурсии Олег Кожемяко отвечал на вопросы работников завода. Людей интересовали новые дороги, школы, мосты, ставки ипотечного кредитования и подготовка края к зимнему сезону.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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