Скользкая дорога спровоцировала ДТП с переворотом в пригороде Владивостока
Во Владивостоке утром 30 октября в районе Весенней произошло серьезное ДТП. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, два автомобиля столкнулись на улице 6-ой Восточной.
Как говорят очевидцы, ДТП произошло из-за наличия ледяного участка на дороге — один из водителей не справился с управлением, и произошло столкновение, один из автомобилей перевернулся.
Видео - https://www.instagram.com/dps_vl/.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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