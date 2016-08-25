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Скользкая дорога спровоцировала ДТП с переворотом в пригороде Владивостока

Фото: dps_vl

Во Владивостоке утром 30 октября в районе Весенней произошло серьезное ДТП. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, два автомобиля столкнулись на улице 6-ой Восточной.

Как говорят очевидцы, ДТП произошло из-за наличия ледяного участка на дороге — один из водителей не справился с управлением, и произошло столкновение, один из автомобилей перевернулся.

Видео - https://www.instagram.com/dps_vl/.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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