В Приморье полицейские изъяли более 60 кг наркотиков у местного жителя

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску пресечена противоправная деятельность 43-летнего местного жителя, занимавшегося изготовлением и хранением наркотических средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения обыска в подсобном помещении по улице Минеральной полицейские обнаружили 8 полимерных пакетов с измельченными частями растений, папиросы, свертки с веществом, похожие на табак. Изъятые вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 61 килограмма, а также смесью табака с гашишным маслом массой свыше 4,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В отделе полиции уссуриец признался, что недалеко от фермерского хозяйства своего отца обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли, которые оборвал, высушил и хранил для собственного употребления.

Проверка показала, что мужчина уже имеет судимость за совершение наркопреступления.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]