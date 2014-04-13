В Приморье полицейские изъяли более 60 кг наркотиков у местного жителя
Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску пресечена противоправная деятельность 43-летнего местного жителя, занимавшегося изготовлением и хранением наркотических средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе проведения обыска в подсобном помещении по улице Минеральной полицейские обнаружили 8 полимерных пакетов с измельченными частями растений, папиросы, свертки с веществом, похожие на табак. Изъятые вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.
Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 61 килограмма, а также смесью табака с гашишным маслом массой свыше 4,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.
В отделе полиции уссуриец признался, что недалеко от фермерского хозяйства своего отца обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли, которые оборвал, высушил и хранил для собственного употребления.
Проверка показала, что мужчина уже имеет судимость за совершение наркопреступления.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2018 В Артеме наркополицейские задержали «закладчика» синтетики
-
30.08.2018 В Приморье пойман с поличным наркосбытчик
-
15.05.2018 Приморские полицейские задержали группу наркодилеров
-
14.12.2016 Полицейские изъяли у жителя Приморья крупную партию наркотиков
-
09.02.2016 Житель Приморья задержан сотрудниками полиции за незаконное хранение оружия и крупной партии наркотиков
-
13.04.2014 Более полкилограмма наркотиков изъяли у 22-летнего молодого человека во Владивостоке
Добавить комментарий