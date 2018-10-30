Во Владивостоке ярмарка саженцев из Сибири продлевает свою работу на три дня, а в Уссурийске она порадует садоводов 2 и 3 ноября. Организаторы решили откликнуться на просьбы обладателей дальневосточного гектара тех, кто спешит сделать посадки до зимних холодов. Какие плодовые культуры выведены специально для приморского климата?

Кто не мечтает сделать свой земельный участок благоустроенным и максимально прибыльным? Вырастить сад, чтобы снимать урожай самых неприхотливых, но полезных и вкусных плодовых культур? Сегодня в помощи селекционеров особенно нуждаются обладатели дальневосточного гектара. Специалисты плодопитомника имени Лисавенко рады в этом помочь. Из Сибири они привезли лучшие сорта плодовоягодных растений, которые не боятся сильных морозов и не требуют особых хлопот.

Владимир Петращук, садовод, житель Владивостока: «Приобрел крыжовник Командор, смородину Пигмей и жимолость Бакчарский великан. У них ягода самая крупная, самая сладкая!»

К освоению дальневосточного гектара многие приморцы подходят обстоятельно. Говорят, саженцы садовых деревьев и кустарников лучше всего приживаются осенью, а потому и торопиться садоводы их приобрести. Первые плоды сортовой жимолости, смородины и крыжовника Владимир Петращук намерен собрать уже в новом году. Например, с одного куста крыжовника сорта Командор можно снять до 7 килограммов полезного лакомства.

Наталья Рудая, организатор ярмарки: «У крыжовника Командор вырастает очень густой куст, практически без шипов, а ягоды крупные, приятного сладкого вкуса. Считается, что этот сорт крыжовника очень зимостойкий и устойчив к заболеваниям».

Особые сорта вишни и малины могут на весь год обеспечить ягодой приморцев. Во Владивостоке садоводов ждут до 1 ноября включительно, на фермерском рынке на Спортивной. 2 и 3 ноября саженцы из Сибири будут в Уссурийске, на городской ярмарке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]