Программа "Пульс": Диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии и продлить жизнь
Программа "Пульс. Здоровое поколение": Диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии и продлить жизнь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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