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Более 95% жилых домов подключены к теплу в Приморье

Более 95% жилых домов подключены к теплу в Приморье

Фото: gorobzor.ru

В регионе практически завершен процесс запуска отопления в жилой фонд и соцобъекты.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на сегодняшний день подключено 11 314 из 11 798 жилых домов и 1 641 из 1 660 социально значимых объекта.

В работе 847 котельных, оставшиеся 10 находятся в стадии запуска. Подключение жилого фонда составляет более 95%, соцобъектов – почти 99%. Оставшиеся объекты запитают к теплу в течение нескольких дней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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