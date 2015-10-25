Более 95% жилых домов подключены к теплу в Приморье
В регионе практически завершен процесс запуска отопления в жилой фонд и соцобъекты.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на сегодняшний день подключено 11 314 из 11 798 жилых домов и 1 641 из 1 660 социально значимых объекта.
В работе 847 котельных, оставшиеся 10 находятся в стадии запуска. Подключение жилого фонда составляет более 95%, соцобъектов – почти 99%. Оставшиеся объекты запитают к теплу в течение нескольких дней.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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