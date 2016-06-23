250 новых рабочих мест появилось в Приморье. Крупная международная компания «Леруа Мерлен» ищет сотрудников в связи со строительством нового гипермаркета в Артеме. Он будет специализироваться на продаже товаров строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада по доступным ценам.

Владивосток — крупный город с большими потребностями. И для каждого из нас наш дом — это место, где мы хотим отдохнуть, в уютной и комфортной обстановке провести время с семьей и друзьями. Поэтому во Владивосток приходят большие супермаркеты, в которых можно выбрать все, что нужно быстро и удобно. В Приморском крае строится новый гипермаркет «Леруа Мерлен», в котором можно найти товары для ремонта и обустройства дома. В России таких магазинов уже 88 в 43 городах.

Павел Гамс, директор магазина «Леруа Мерлен»: «Леруа Мерлен» — это международная компания, которая теперь приходит во Владивосток. И в каждом городе мы берем на себя обязательство предлагать товары по самым низким ценам, чтобы сделать ремонт и обустройство доступными каждому россиянину. Наша компания — это огромная команда в 20 тысяч сотрудников».

Ознакомиться с вакансиями в «Леруа Мерлен» в Приморье и стать частью команды можно уже сегодня. Специалисты подробно расскажут о требованиях к соискателям, условиях и принципах работы.

Олеся Тюнина, руководитель службы персонала магазина «Леруа Мерлен»: «На данный момент в новом магазине «Леруа Мерлен» мы предлагаем 250 рабочих мест. У нас открыто много вакансий, и в нашу команду можно прийти даже без опыта работы. Главное, чтобы сотруднику действительно хотелось работать, развиваться, чтобы он был энергичным и дружелюбным, потому что в нашей компании мы стремимся к развитию все вместе и всегда рады помогать друг другу в том, чтобы делать счастливыми наших клиентов. А мы со своей стороны предлагаем официальное трудоустройство, белую зарплату и хороший социальный пакет».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]