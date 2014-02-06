У школьников начались первые каникулы этого учебного года. И пока у них впереди целая неделя выходных, родители оценивают успеваемость своих детей по итогам первой четверти. Ведь теперь скрыть плохие оценки больше не получится. В школах набирают популярность электронные дневники для детей, и интернет-журналы — для учителей.

В кабинете директора 41-го лицея Владивостока в рабочем компьютере — все «четверки» и «пятерки» многочисленных подопечных. «Троек», а тем более, «двоек» практически нет. Учителя здесь более чем требовательные, расслабиться лицеистам не дают.

Система электронных дневников набирает популярность в приморских школах. Родители сами могут посмотреть домашнее задание, посещаемость ребёнка в школе и оценки. Старый бумажный дневник теперь заменяет страница в интернете. Скрыть «двойку» по химии или русскому теперь не получится.

Анастасия Чукина, ученица школы № 81: «Это наоборот хорошо, родители могут тебя мотивировать на другую, более хорошую оценку. Это хорошо».

Проверить оценки любимого чада можно с любого электронного устройства. Свой аккаунт в системе имеют учителя, школьники и родители.

Юлия Чукина, мама ученицы школы № 81: «Еще есть такая функция, как средний балл, где мы тоже можем проследить, что у нас выходит в четверти. К чему мы близимся: «3», «4» или «5», и подтягиваем оценки. Если мы пропустили урок, то видим домашнее задание».

Кстати, создатели электронной системы не забыли и про учителей. Бегать по школьным коридорам в поисках бумажных классных журналов и переносить их из класса в класс теперь не обязательно.

Максим Каленник, корреспондент: «34 класса в 41-м лицее Владивостока. Более тысячи учеников. Поэтому электронная система фиксации успеваемости более чем актуальна…»

Денис Сидорочкин, и.о. директора лицея № 41: «На протяжении пяти лет мы пользуемся электронными журналами. Можно и после уроков онлайн выставить ученикам оценки, которые они получили».

Электронные журналы внедрили во все школы Приморья. Но пока не все этим пользуются. Около ста краевых школ до сих пор не имеют доступа к скоростному интернету. А без него работа в онлайн невозможна. В течение этого учебного года департамент образования обещает решить проблему. Программа «Информационное Приморье» избавит учителей и учеников от бумажной волокиты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]