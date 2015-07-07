Больше трех лет колонии и миллионный штраф получил виновник смертельного ДТП в Приморье
Партизанским районным судом вынесен приговор жителю г. Партизанска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, ДТП произошло в мае 2017г. в ночное время. Фигурант, управляя автомобилем «Toyota Prado» и двигаясь по дороге в районе между сёл Новицкое и Николаевка, наехал на двух мужчин, находившихся на обочине. Один из пострадавших умер от полученных телесных повреждений.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средства на 3 года.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей — вдовы, оставшейся с двумя малолетними детьми, на сумму 1 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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