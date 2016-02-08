Жительница Владивостока ответила "черной неблагодарностью" на гостеприимство своей знакомой

Во Владивостоке перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении ювелирных изделий у своей знакомой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Приморского края.

Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы краевого центра, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка проживала в квартире у своих знакомых. Зная, что хозяйка жилья выехала на длительный срок за пределы Российской Федерации, злоумышленница сдала ее ювелирные украшения стоимостью почти 600 тыс. рублей в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Вернувшись домой и обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Потерпевшей заявлен гражданский иск к фигурантке о возмещении ущерба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]