Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:51
  0

Жительница Владивостока ответила "черной неблагодарностью" на гостеприимство своей знакомой

Жительница Владивостока ответила

Во Владивостоке перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении ювелирных изделий у своей знакомой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Приморского края.

Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы краевого центра, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка проживала в квартире у своих знакомых. Зная, что хозяйка жилья выехала на длительный срок за пределы Российской Федерации, злоумышленница сдала ее ювелирные украшения стоимостью почти 600 тыс. рублей в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Вернувшись домой и обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.  

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Потерпевшей заявлен гражданский иск к фигурантке о возмещении ущерба.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря