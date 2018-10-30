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Во Владивостоке двое несовершеннолетних подозреваются в совершении грабежа

Во Владивостоке двое несовершеннолетних подозреваются в совершении грабежа

Фото: gromada.ks.ua

Во Владивостоке в вечернее время в районе улицы Выселковая неизвестные нанесли телесные повреждения и открыто похитили у 19-летнего местного жителя мобильный телефон премиум-класса и кошелек с деньгами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались двое 15-летних учащихся 9 класса общеобразовательной школы города Владивостока. Похищенное имущество возвращено потерпевшему.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный комитет. С подростками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. С ними проводятся профилактические беседы. Полицейские изучают причины и условия, которые спровоцировали школьников на нарушение Закона. Подростков поставят на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а родителей привлекут к административной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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