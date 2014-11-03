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«Мумий Тролль» и «Марлины» выступят на Дне народного единства в Приморье

«Мумий Тролль» и «Марлины» выступят на Дне народного единства в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

В воскресенье, 4 октября, Приморье отпразднует самый многонациональный праздник – День народного единства. В программе – благотворительный забег, праздничный митинг и концерт легендарной группы «Мумий Тролль».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, праздничный день начнется с благотворительного забега, который стартует в 10.00 от улицы Набережная, 7 и продлится до Батарейной, 2.

В 13.00 возле мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится традиционный митинг с участием общественных национальных организаций края и творческих коллективов Приморья.

С 17.00 на центральной площади Владивостока жителя и гостям края покажут современное световое шоу, организаторы которого занимались световым оформлением праздника выпускников «Крылья Востока».

Главным событием праздника станет бесплатный концерт легендарной группы «Мумий Тролль» и приморской группы «Марлины».

День народного единства в России отмечают с 2005 года, ежегодно этот день является выходным. Так как в этом году празднование выпадает на воскресенье, жители Приморья будут отдыхать в понедельник, 5 ноября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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