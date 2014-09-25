Первое представительство Дальневосточного федерального университета открылось в Японии

В японском университете Токай в Токио прошло открытие зарубежного представительства ДВФУ. До этого был открыт филиал вуза в Хоккайдо. Открытое представительство стало первым представительством ДВФУ за рубежом, - сообщили в администрации Приморского края.

В торжественной церемонии открытия представительства ДВФУ в Токио принял участие заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Новое подразделение будет способствовать расширению академических обменов, запуску совместных образовательных программ и укреплению связей между Россией и Японией. Представительство создается в рамках договоренностей между ректором ДВФУ Никитой Анисимовым и ректором Университета Токай Киеси Ямада.

Офис ДВФУ в Токио будет выполнять функции навигатора образовательного сотрудничества России и Японии. Представительство выступит «точкой присутствия» Дальневосточного федерального университета для работы с японскими вузами, органами власти и бизнесом, а также центром привлечения абитуриентов, площадкой для развития научных проектов и трансфера технологических продуктов.

«Отношения наших стран в последние годы находятся в лучшем состоянии за всю их историю. Это выражается в растущем интересе к России, изучению русского языка и культуры, увеличении кадровых потребностей для сопровождения российско-японских связей. Активное развитие глобальных экономических процессов неуклонно ведет к глобализации образования. Работа представительства будет способствовать формированию единого образовательного пространства АТР, позволит интенсивнее обмениваться студентами и преподавателями, запускать совместные образовательные программы, вести научные исследования и другие проекты», – отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Отметим, до конца 2018 года ДВФУ также готовится открыть зарубежные офисы в Ханойском государственном университете во Вьетнаме и запустить первую российскую археологическую миссию в Эквадоре. В 2019 году планируется запуск представительства в Китае.

Справочно:

ДВФУ и Университет Токай являются партнерами с 1989 года. Благодаря повышенному вниманию ректоров за последние два года сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. В 2017 году вузы совместно открыли в ДВФУ международный клуб дзюдо. В 2018 году стартовала масштабная обменная программа, в рамках которой Владивосток посетило исследовательское судно Университета Токай «Босэй Мару». В рамках четвертого Восточного экономического форума в ДВФУ был торжественно открыт первый офис Университета Токай в России. Вузы уже реализуют совместный проект в области улучшения качества жизни жителей двух стран. В ближайших планах – запуск двудипломных программ, проведение исследований в области изучения климата, геномной медицины, лазерных технологий.

Дальневосточный федеральный университет интенсивно развивает связи с Японией, заключены партнерские соглашения с более 40 вузами и научными центрами, проводятся академические обмены, исследования. Накоплен большой опыт взаимодействия с бизнес-структурами: совместно с Mitsubishi Corporation создан первый на территории двух стран Центр исследования российско-японских отношений. С 1994 года на острове Хоккайдо работает филиал ДВФУ – единственный филиал российского вуза в Японии, который выступает центром подготовки специалистов со знанием русского языка и продвижения русской культуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]