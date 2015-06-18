На авиакомпании, летающую во Владивсток, наложены санкции Росавиации

Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" совершать международные рейсы. Это напрямую коснется пассажиров владивостокского аэропорта: «Якутия» выполняла рейсы из Владивостока в южнокорейский Янъян (провинция Канвондо). "ВЕсти:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на dv.kp.ru.

«Росавиация ограничила деятельность АО «Авиакомпания „Якутия“ в области международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех изъянов», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после эпизода, когда 9 октября самолет «Якутии» выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска и повредил инфраструктуру аэропорта, Росавиация сообщила о нарушениях в деятельности авиакомпании.

В частности, речь шла о превышении продолжительности полетных смен у экипажа, подделке документации. Тогда же ведомство пригрозило «Якутии» ограничением сертификата эксплуатанта.

«Основанием для ограничения явились нарушения: недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800 и его эксплуатация без техобслуживания, неустранение в срок выявленных неисправностей», — рассказал представитель Росавиации.

Он напомнил, что проблемы с поддержанием годности самолетов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов «Якутии». В сентябре они достигли почти 20 % от общего числа рейсов. На регулярные международные направления до 2019 года компания продала чуть более 450 билетов — все деньги вернут пассажирам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]