Веркеенко вызвал гнев у Трутнева во время визита в Японию

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев назвал безобразием невыполнение его поручения о выделении земельного участка под строительство рыбного рынка во Владивостоке. Как заявил он во вторник на встрече с главой компании Kiyomura Corporation (реализует упомянутый проект вместе с российскими партнерами) Киёси Кимурой, этот участок должен был быть выделен еще весной 2018 года.

Президент японской компании во время встречи попросил Трутнева о содействии в реализации плана по строительству во Владивостоке рыбного рынка вместе с российскими партнерами. Он рассказал, что у Kiyomura Corporation есть значительный опыт возведения подобных объектов, в частности в октябре текущего года был открыт новый рыбный рынок Тоёсу в Токио. Одна из особенностей этого объекта заключается в том, что он представляет собой развлекательный комплекс для посетителей и туристов. Кроме того, компания рассчитывает открыть рестораны японской кухни во Владивостоке, Москве и Санкт-Петербурге.

Трутнев в свою очередь напомнил, что Kiyomura Corporation с февраля является резидентом Свободного порта Владивосток, в марте было дано поручение выделить ей земельный участок под рыбный рынок со сроком исполнения в один месяц, но это так и не было сделано. По словам вице-премьера, указанное поручение должен был исполнить прежний мэр Владивостока. "Земельный участок должен был выделить мэр, но этого мэра уже нет, его уже не накажешь, к сожалению. Но хочу сказать, что это безобразие", - добавил он.

Трутнев предложил главе компании провести отдельную встречу и решить накопившиеся проблемы по этому проекту. "Давайте договоримся с вами о дате встречи во Владивостоке, вы направите своего представителя или сами приезжайте, и мы постараемся на месте рассмотреть всю ситуацию и оперативно принять необходимые решения", - сказал он.

Полпред президента отметил, что нынешний врио главы Приморья Олег Кожемяко хорошо знает рыбную отрасль и заинтересован в том, чтобы во Владивостоке был хороший, современный рыбный рынок. Трутнев добавил, что Kiyomura Corporation, являющаяся одной из крупнейших японских сетевых структур, имеет почти 60 ресторанов, которые высоко ценятся в Японии. "Мы хотим, чтобы вы работали у нас на Дальнем Востоке, и будем вам в этом помогать", - резюмировал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]