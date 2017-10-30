Анонс на 31 октября
31 октября в 15.00 во Владивостоке (ул. Воропаева, д. 5) — торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня образования КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4».
31 октября в 13.00 во Владивостоке в библиотеке им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) − лекция «Александр Колчак. Страницы биографии».
31 октября в 19.00 − Приморский краевой центр народной культуры во Владивостоке (Пушкинская, 25) − «Кикс» Сергея Ливнева (1991 г.) в киноклубе «Ориент».
31 октября в 19.00 – Католический приход Пресвятой Богородицы во Владивостоке (Володарского, 22, стр. 2) – концерт органной музыки Лорето Араменди (Испания).
31 октября - Хэллоуин — канун Дня всех святых.
31 октября - Международный день Черного моря.
31 октября - Всемирный день городов.
31 октября - Международный день экономии.
31 октября - День сурдопереводчика в России.
31 октября - День работников СИЗО и тюрем в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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