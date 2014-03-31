Автоледи не смогла объяснить, как в салоне ее авто оказалось 90 кг красной икры
За прошедшую неделю сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю к административной ответственности привлекли более 60 жителей Приморья, в устьях нерестовых рек снято свыше 7 километров ставных орудий браконьерского промысла, из незаконного оборота изъято порядка 300 особей кеты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Пограничники ежедневно проводят мероприятия по противодействию незаконному промыслу лососевых от Ольги до Хасана. Проходят и совместные рейды с сотрудниками других ведомств. Так, во время одного из таких мероприятий пограничниками и сотрудниками полиции были привлечены к административной ответственности две жительницы Приморья, торговавшие на трассе Раздольное–Хасан красной рыбой и икрой.
Такое же наказание ожидает и молодую женщину, жительницу Ольгинского района. Пограничники обнаружили в салоне ее транспортного средства более 90 килограммов икры без каких-либо разрешительных документов. В отношении автоледи составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ («Нарушение правил добычи (вылова) биологических ресурсов»).
Попадаются пограничникам во время рейдов и любители других морских деликатесов, например, трепанга и гребешка, добытых без каких-либо разрешительных документов. Так, в бухте Пластун выявлены двое граждан, вышедших в море без уведомления пограничных органов и наловивших более 25 килограммов гребешка приморского. В другом случае добычей браконьеров стали 430 особей трепанга. Признанные в обоих случаях жизнеспособными обитатели моря возвращены обратно в море.
По всем фактам незаконного промысла проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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