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Саммит губернаторов Северо-Восточной Азии проходит во Владивостоке

XXIII саммит губернаторов Северо-Восточной Азии проходит во Владивостоке. Участие в мероприятии принимают представители Китая, Монголии, Японии, Юной Кореи и России. Основная тема саммита — особые экономические зоны и новые возможности развития регионов. Так же обсуждают вопросы экономики, туризма, охраны окружающей среды, средств массовой информации и культуры. Для совместного развития этих направлений главы регионов приняли решения о активном сотрудничестве местных администраций. Представители пяти стран также утвердили проведение нескольких десятков международных мероприятий на 2019 год.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Сотрудничество с странами Северо-Восточной Азии всегда являлось для Приморья стратегическим и приоритетным направлением. Сегодня для нас открываются новые перспективы. В Приморском крае создаются особые экономические зоны и режимы, которые позволяют развивать производство и осваивать новые логистические маршруты с нашими соседями по региону».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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