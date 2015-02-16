XXIII саммит губернаторов Северо-Восточной Азии проходит во Владивостоке. Участие в мероприятии принимают представители Китая, Монголии, Японии, Юной Кореи и России. Основная тема саммита — особые экономические зоны и новые возможности развития регионов. Так же обсуждают вопросы экономики, туризма, охраны окружающей среды, средств массовой информации и культуры. Для совместного развития этих направлений главы регионов приняли решения о активном сотрудничестве местных администраций. Представители пяти стран также утвердили проведение нескольких десятков международных мероприятий на 2019 год.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Сотрудничество с странами Северо-Восточной Азии всегда являлось для Приморья стратегическим и приоритетным направлением. Сегодня для нас открываются новые перспективы. В Приморском крае создаются особые экономические зоны и режимы, которые позволяют развивать производство и осваивать новые логистические маршруты с нашими соседями по региону».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]