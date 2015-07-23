Аукцион по продаже недостроенных отелей Hyatt будет объявлен в начале 2019 года

Власти Приморья в начале 2019 года объявят аукцион по продаже недостроенных гостиниц Hyatt во Владивостоке. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали это с нынешним руководителем Приморья, он с этим согласен. Мы в начале 2019 года, буквально в первые месяцы такой аукцион объявим. Мы уже обсудили этот вопрос со Сбербанком, там у нас есть "Русский аукционный дом", они тоже готовы заниматься этим процессом", - заявил во вторник полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с представителями японского бизнеса, комментируя выступление исполнительного директора сети отелей Ocura Коро Кадоваки.

По его словам, наиболее прозрачным и правильным завершением истории с отелями Hyatt во Владивостоке стала бы продажа на "голландском" аукционе упомянутых объектов в пользу той компании, которая возьмется их достроить. Трутнев спросил, готова ли японская сторона принять участие в этом аукционе. Представитель сети гостиниц Ocura ответил, что его компания заинтересована в данном предложении. Вице-премьер добавил, что интерес к указанным отелям проявляли и фирмы из Южной Кореи.

"Будем признательны, если вы примете участие в этом аукционе, но кто победит, покажут результаты", - заключил Трутнев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]