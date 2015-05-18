Каникулы отменяются. Школьники со всего Дальнего Востока съехались на остров Русский, чтобы учиться. Тихоокеанская математическая школа стартует в федеральном университете. Кто променял длинные выходные на парты и учебники, и зачем учить логарифмы?

На открытии математической школы в формате известной теле-передачи под торшером на диване сидят чиновники, преподаватели, эксперты и старшеклассники. 60 школьников с 8-го по 11-й классы выиграли уже десяток олимпиад. И сейчас главная победа – участие в V тихоокеанской математической школе. Конкурс – шесть человек на место, два этапа: заочный и с глазу на глаз. Не у всех с первого раза получается пройти, поэтому своё место под солнцем логарифмов и интегралов эти школьники ценят.

Анастасия Маларява, участница V Тихоокеанской математической школы: «В прошлом году тоже проходил отбор, но, к сожалению, я не прошла. В этом году учительница мне снова сказала, что будет отбор, я зарегистрировалась и каким-то чудом прошла».

Миша Болерик – девятиклассник, но уже знает: хочет быть программистом. Математика помогает. Уже сейчас школьник проходит практику в крупной корпорации.

Михаил Болерик, участник V Тихоокеанской математической школы: «Я в данный момент еще занимаюсь дополнительно программированием от Яндекса. У них есть специальная программа, я туда попал и уже второй год прохожу обучение».

До 9 ноября школьников ждут лекции и семинары с необычной математикой. Эксперты уверяют, не все взрослые сходу решат те задачи, которые предложат участникам. Но в стенах V тихоокеанской школы готовят вовсе не математиков.

Андрей Гаврилюк, эксперт V Тихоокеанской математической школы: «Логические схемы, которые осваивают ребята в игровой форме, сказываются неожиданно. В том числе эти люди математиками не становятся, а становятся, например, бизнесменами, химиками-экспериментаторами, программистами, режиссерами – людьми, которые решают нестандартные задачи по жизни, а не только в тетрадках».

Тихоокеанские школы проходят в федеральном университете с 2017 года по шести предметам: математике, программированию, химии, биологии, английскому и китайскому языкам. По итогам таких форумов создают региональные команды для участия во всероссийских олимпиадах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]