Артем закрыл годовой план по ремонту дорог. Город обновил больше 20 километров проезжей части. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018-м отремонтировано семь улиц. Часть из них не видели капитальной реконструкции десяток лет.

Финальные дорожные штрихи. Улица Черноморская почти одета в новое полотно. Уже завтра бригада сдаст работу. Внутриквартальную дорогу включили в план ремонта по просьбам жителей. И сегодня по свежему асфальту уверенно рассекают не только автолюбители, но и владельцы двухколёсного транспорта.

Александр Долбилов, житель Артемовского городского округа: «За 10 лет первый раз такой ремонт, нормально, на велике катаюсь, вопросов нет. Объезжал и по той стороне, которую тоже отремонтировали».

федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» Приморье успешно реализует второй год. Артёмовский округ в числе отличников программы. Только в этом году город обновил около 20 километров проезжей части. Сейчас в приоритете - нужные улицы: густонаселённые, задействованные на автобусных маршрутах или ведущие к предприятиям.

Сергей Погорелов, директор МКУ «Управление благоустройства г. Артема»: «Благодаря БК отремонтировано за два года порядка 21 улицы. Такие объемы стали возможны только благодаря федеральным деньгам».

Задача проекта - ремонт дорог под ключ. Помимо замены полотна - установка ливневок, тротуаров. Многие участки благоустраивать пришлось с ноля.

Анатолий Махрин, житель Артемовсого городского округа: «Раньше вообще тротуара здесь не было, а сейчас — поставили, отсыпали. Красота, как на Бродвее».

Каждая улица на личном контроле главы города. К качеству жесткие требования. По окончании работ на всех объектах взята проба асфальта. Не менее строгий регламент и по срокам. Но даже дождливое лето не помешало специалистам уложиться в срок.

Александр Авдеев, глава Артемовског огоросдкого окрга: «В этом году поработали продуктивно. Намного качественнее стали дороги в городе. В этом году выделено 150 миллионов на БКД. Из них 130 краевое финансирование и финансирование по проекту. 20 миллионов — деньги муниципалитета».

На будущий год дорожные планы Артёма не менее грандиозны. Округ рассчитывает получить на ремонт трасс по федеральному проекту не менее 200 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]