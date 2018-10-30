"Кооперативщики" с Пихтовой, 35 погрязли в судебных разборках

30 октября Первомайский райсуд перенес на декабрь рассмотрение их иска об увольнении председателя кооператива ЖСК-88, управляющего домом. Инициативная группа жильцов полагает, что глава кооператива Ольга Павловских незаконно заняла свой пост. По их мнению, Павловских — креатура экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко.

Дом на Пихтовой известен, пожалуй, всему Владивостоку. В 2016-м в кооператив пришёл депутат Законодательного собрания, совладелец фирмы "Аврора-Строй" Андрей Ищенко. По словам истцов, он согласился решить проблемы жильцов (бесплатно для них самих): отремонтировать один корпус и достроить второй. Правда, Ищенко поставил несколько условий: он входит в кооператив, заключает с жильцами инвестиционные соглашения, по которым часть принадлежащей им земли под домом переходит его стройфирме.

— Ищенко предложил в качестве нового председателя Ольгу Павловских, — рассказывает Лариса, одна из жительниц дома на Пихтовой. Косвенным подтверждением ее слов можно считать тот факт, что офис кооператива недавно переехал в приемную депутата Ищенко.

Группа жильцов, которая хочет "выдавить" Ищенко из кооператива, начала с председателя Натальи Павловских. Именно ее статусу и было посвящено судебное заседание 30 октября.

— Мы считаем, что Павловских заняла свой пост незаконно. Она была выбрана председателем без соблюдения необходимого кворума для голосования, — рассказала член ЖСК-88 Наталья Габидулина. — Поэтому мы подали иск о лишении ее статуса председателя через признание незаконным собрания жильцов.

В небольшой зал заседаний набилось полтора десятка человек. Пришли два истца из трех: Габидулина и член кооператива Алексей Андреев, и их юрист. Со стороны ответчиков присутствовали два адвоката, председатель кооператива Павловских и кассир ЖСК-88 Ольга Попова. И это — не считая нескольких "вольных слушателей".

С начала заседания истцы представили две линии своей аргументации, почему они считают собрание незаконным.

Во-первых, уверены они, членами кооператива следует считать и владельцев гаражей неподалеку от дома. Это уже поднимает количество собственников с 256 до 436-ти. А значит, собранные к тому собранию подписи не охватили нужных 30% участников ЖСК. Более того, считают истцы, не все участники кооператива были вовремя проинформированы о том, что состоится голосование. А значит, не смогли принять в нем участие.

Во-вторых, истцы требовали признать нелегитимными подписи 23-х жильцов, которые голосовали за кандидатуру Павловских (якобы они поддельные).

В какой-то момент судебное заседание стало похоже на рынок в выходной день: стороны перекрикивали друг друга. К середине заседания стало понятно, что подготовка к процессу оставляет желать лучшего — юристы не распечатали всех необходимых бумаг. Происходящее крайне не понравилось судье.

— [Я вас слушаю], и у меня уже в голове одна большая каша. Что мешало пусть даже провести ночь за компьютером, но дать всем сторонам возможность ознакомиться с письменными бумагами? Объем [информации] огромный, — в какой-то момент потеряла терпение Марина Валерьевна. — Может быть, мы однажды подготовимся [нормально] к процессу?

Коржева постановила отложить заседание, чтобы все бумаги были подготовлены, а процессуальные требования — исполнены. Предварительно дату следующего заседания назначили на 13 декабря.

Меж тем, с октября в кооперативе идёт прокурорская проверка по обращению активиста Натальи Габидулиной, семьи Андреевых и ещё нескольких жильцов. В сентябре жилинспекция нашла несколько существенных нарушений в доме. Одной из главных претензий жилинспекции стало то, что Павловских незаконно занимает пост главы товарищества собственников недвижимости, тогда как эту недвижимость уже давно продала. В связи с этим жилинспекция также подала иск в суд о принудительном лишении Павловских должности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]