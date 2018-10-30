Двое приморцев убили пенсионеров, которым помогали по хозяйству
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Черниговского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю, 13 августа 2018 года в селе Дмитриевка Черниговского района обвиняемые, находясь в состояния алкогольного опьянения, решили похитить денежные средства в доме своих знакомых пенсионеров, которым ранее помогали по хозяйству. Когда они проникли в дом, то застали хозяев - мужчина 66 лет и женщину 82 лет. Потерпевшим нанесли множественные удары ножом и отвёрткой по телу и убили, после чего похители из дома денежные средства в размере 4 тыс рублей и сотовый телефон.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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