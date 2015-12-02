Гусли, флейты и скороговорки. В Дальневосточном институте искусств проходят курсы заслуженного учителя России Татьяны Рокитянской. Это московский педагог, автор уникальных методик по обучению детей музыке без нотной грамоты, с помощью ритма, пения и народных инструментов.

Перед уроком Татьяна Рокитянская настраивает инструмент по клавишам фортепиано. Понятно, что в старину гусли всегда настраивались по слуху.

Татьяна Рокитянская, заслуженный учитель РФ: «В деревне каждый юноша должен был изготовить собственные гусли под свой собственный голос».

Голос, слух и чувство ритма — три кита методики Рокитянской. Без всяких нот ее ученики начинают петь целые каноны на стихи в стиле японских хоку. В движении разучивается легче и запоминается надолго. Так пели когда-то жнецы в поле, пряхи за работой, девушки в хороводах под березами.

Татьяна Рокитянская, заслуженный учитель РФ: «Это конечно, не фольклор, но поскольку я просто пронизана фольклором, то, конечно, я не могу сказать, что это я сочинила. Потому, что все это летает в воздухе».

Петь это лучше не со сцены, а на поляне, говорит учитель, где голоса переплетаются, как травы. А колыбельную про «кота-воркота» — обязательно у детской кроватки! «Каждый ребенок — музыкант» — так называется методика Татьяны Рокитянской, которую она разрабатывает уже 30 лет и охотно делится с преподавателями школ и детских садов.

Ксения Романова, музыкальный работник детского сада (пос. Новый): «Я пробовала с детьми заниматься флейтой, ну, как бы идет... А здесь я буквально с занятий вечером принесла флейту, и дети по сказочке Татьяны Анатольевны сыграли от и до! Сразу подхватили, им это сразу понравилось, и все сразу встало на места».

Альбина Тушинская, преподаватель ДШИ (г. Лесозаводск): «Я раньше гусли видела только по телевизору, честно. А теперь, познакомившись у Татьяны Анатольевны с этим инструментом, обязательно будем в нашей школе его использовать в оркестре».

Эхо импровизированного оркестра под началом московского педагога отзовется по всему Приморью — от Находки до Лесозаводска. С этих курсов преподаватели повезут в свои школы ритмические игры, народные песни, новые подходы к музыкальной грамоте. А гусли зазвучат даже в больнице, помогая тяжело больным детям выздоравливать.

Татьяна Рокитянская, заслуженный учитель РФ: «Это сразу, с пол-оборота берет за душу. А дальше можно развиваться, можно учить, приобретать технику и — до концертной эстрады!»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]