Известный спортсмен Иван Штыль побывал в гостях у воспитанников приморской школы-интерната в селе Раздольном

Яркие впечатления на всю жизнь. В гостях у воспитанников коррекционной школы-интерната села Раздольное побывал знаменитый приморский спортсмен, призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль. Чем запомнилась ребятам встреча и какими секретами поделился титулованный спортсмен?

Мальчишкам и девчонкам Иван рассказывает о себе, как 13-летним подростком начинал спортивную карьеру вдали от родного дома и родителей, о том, сколько трудов было вложено, чтобы достичь первых успехов, об умении не опускать руки от неудач и добиваться поставленных целей, о важности поддержки друзей и жизненных ценностях.

Иван Штыль, спортсмен, заслуженный мастер спорта России: «Это важно - на своем примере показывать, объяснять, чтобы они учились не на своих ошибках, а на чужих. В любой ситуации нужно оставаться человеком, уважать ближнего и понимать, что в жизни легко не будет. И только через труд они будут получать то, чего хотят».

Не прошла встреча и без сюрпризов. Любимое увлечение у воспитанников школы – спорт. Большинство из ребят занимаются самбо и футболом. Поэтому подарок Ивана Штыля - комплекты формы для двух команд и футбольные мячи, юных спортсменов очень обрадовал, и они сразу же поставили себе цель – одержать победу в ближайшем турнире.

Лариса Мигун, воспитатель коррекционной школы-интернат: «Обычно у них дисциплина шалит, а тут была полная тишина, с удовольствием прошла эта встреча, с пользой для наших ребят. Конечно, с чемпионом мира встретиться – это редкость большая».

Встречи со школьниками, студентами, представителями общественных организаций стали для Ивана Штыля уже доброй традицией. На протяжении более десяти лет, по окончанию каждого спортивного сезона, Иван встречается с молодежью, проводит мастер-классы и акции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]