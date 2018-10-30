Новости Общество Спорт Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:00
  0

Известный спортсмен Иван Штыль побывал в гостях у воспитанников приморской школы-интерната в селе Раздольном. Видеорепортаж Ольги Артемовой

Известный спортсмен Иван Штыль побывал в гостях у воспитанников приморской школы-интерната в селе Раздольном

Яркие впечатления на всю жизнь. В гостях у воспитанников коррекционной школы-интерната села Раздольное побывал знаменитый приморский спортсмен, призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль. Чем запомнилась ребятам встреча и какими секретами поделился титулованный спортсмен?

Мальчишкам и девчонкам Иван рассказывает о себе, как 13-летним подростком начинал спортивную карьеру вдали от родного дома и родителей, о том, сколько трудов было вложено, чтобы достичь первых успехов, об умении не опускать руки от неудач и добиваться поставленных целей, о важности поддержки друзей и жизненных ценностях.

Иван Штыль, спортсмен, заслуженный мастер спорта России: «Это важно - на своем примере показывать, объяснять, чтобы они учились не на своих ошибках, а на чужих. В любой ситуации нужно оставаться человеком, уважать ближнего и понимать, что в жизни легко не будет. И только через труд они будут получать то, чего хотят».

Не прошла встреча и без сюрпризов. Любимое увлечение у воспитанников школы – спорт. Большинство из ребят занимаются самбо и футболом. Поэтому подарок Ивана Штыля - комплекты формы для двух команд и футбольные мячи, юных спортсменов очень обрадовал, и они сразу же поставили себе цель – одержать победу в ближайшем турнире.

Лариса Мигун, воспитатель коррекционной школы-интернат: «Обычно у них дисциплина шалит, а тут была полная тишина, с удовольствием прошла эта встреча, с пользой для наших ребят. Конечно, с чемпионом мира встретиться – это редкость большая».

Встречи со школьниками, студентами, представителями общественных организаций стали для Ивана Штыля уже доброй традицией. На протяжении более десяти лет, по окончанию каждого спортивного сезона, Иван встречается с молодежью, проводит мастер-классы и акции.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря