ТОП-3 за 30 октября: "Леруа Марлен" во Владивостоке, СКР в Краскино и кого прогневал Веркеенко
Самые популярные материалы сайта vestiprim.ru за 30 октября 2018 года:
1 место - В Приморье открывается гипермаркет «Леруа Мерлен». Видеорепортаж Ольги Артемовой. "250 новых рабочих мест появилось в Приморье. Крупная международная компания «Леруа Мерлен» ищет сотрудников в связи со строительством нового гипермаркета в Артеме." - 5796 просмотров.
2 место - СК Приморья проводит проверку по факту обращения жителей поселка Краскино. Видеорепортаж Сергея Станчика. "Светлана Зебницкая, глава Краскинского городского поселения, была в шоке от выложенного в сеть видеообращения своих односельчан" - 2367 просмотров.
3 место - Веркеенко вызвал гнев у Трутнева во время визита в Японию."Земельный участок должен был выделить мэр, но этого мэра уже нет, его уже не накажешь, к сожалению. Но хочу сказать, что это безобразие", - добавил он"- 1106 просмотров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.10.2018 В Приморье открывается гипермаркет «Леруа Мерлен»
-
30.10.2018 СК Приморья проводит проверку по факту обращения жителей поселка Краскино
-
10.08.2016 Leroy Merlin откроет первый гипермаркет во Владивостоке
-
26.10.2018 ТОП-3 за 26 октября: мост рухнул, ливень и супербензин во Владивостоке
-
27.10.2018 ТОП-3: необычная пациентка, полицейское задержание, обрушение моста
-
30.10.2018 Веркеенко вызвал гнев у Трутнева во время визита в Японию
Добавить комментарий