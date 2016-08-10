ТОП-3 за 30 октября: "Леруа Марлен" во Владивостоке, СКР в Краскино и кого прогневал Веркеенко

Самые популярные материалы сайта vestiprim.ru за 30 октября 2018 года:

1 место - В Приморье открывается гипермаркет «Леруа Мерлен». Видеорепортаж Ольги Артемовой. "250 новых рабочих мест появилось в Приморье. Крупная международная компания «Леруа Мерлен» ищет сотрудников в связи со строительством нового гипермаркета в Артеме." - 5796 просмотров.

2 место - СК Приморья проводит проверку по факту обращения жителей поселка Краскино. Видеорепортаж Сергея Станчика. "Светлана Зебницкая, глава Краскинского городского поселения, была в шоке от выложенного в сеть видеообращения своих односельчан" - 2367 просмотров.

3 место - Веркеенко вызвал гнев у Трутнева во время визита в Японию."Земельный участок должен был выделить мэр, но этого мэра уже нет, его уже не накажешь, к сожалению. Но хочу сказать, что это безобразие", - добавил он"- 1106 просмотров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]