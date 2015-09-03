Перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток "выйдет в ноль" для бюджета РФ - Трутнев

Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска по Владивосток пройдет с близкими к нулю расходами бюджета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интервью, которое ТАСС дал полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Постараемся это сделать с таким близким к нолю экономическим балансом, чтобы не тратить бюджетные деньги", - сказал он.

По словам вице-премьера, предстоит решить вопрос об аренде помещений во Владивостоке, продаже или отказе от арендуемых полпредством помещений в Хабаровске. Еще одно направление работы - поиск кадров в Приморье для нового дальневосточного полпредства. "Если кто-то сотрудников примет решение о переезде из Хабаровска во Владивосток, это их право. Но если столица Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет во Владивостоке, то целый ряд вакансий будет заполняться на основе предложений жителей именно этого города", - пояснил Трутнев.

По его словам, при подготовке доклада в адрес президента предстоит "объяснить синергию, объяснить, что мы сможем сделать для того, чтобы превратить Владивосток в центр развития". "Если говорить о переносе столицы, тогда возникнет вопрос акцента на строительство инфраструктуры, чтобы этот город именно столицей и стал", - сказал Трутнев. Сейчас, указал он, город страдает от пробок и плохого состояния дорог, внимания требует и сфера медицины.

Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко публично выступил с инициативой переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Эту идею поддержали Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно.

В Приморье уже прибыли правительственные специалисты для оценки затрат и разработки необходимых мероприятий. Трутнев поручал подготовить доклад президенту по этому вопросу к 1 декабря. По словам полпреда, случае одобрения идеи главой государства, будет подготовлен соответствующий проект указа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]